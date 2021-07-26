Ece ve eşi mekandan şikayetçi oldu

Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gittikleri mekanda hesap yüzünden kavga çıkardıkları iddia edildi. Erken, "Hesap ödememek için değil, ödenen hesaba sitem söz konusu" dedi. Ece ile eşi, önceki gece yakınlarıyla Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı mekana gitti. Servisten ve gelen 19 bin 250 lira hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemenin ardından işletmeciye, "Bu milleti dolandırmak değil mi" deyince gerginlik çıktı. Ece ile eşi dün karakola giderek işletmeden şikayetçi oldu.

KAŞ GÖZ PATLAMADI

Olayla ilgili haberlerin ardından dün açıklama yapan Erken, "Ana yemeği köfte olan, bir iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19 bin 250 lira hesap ödedik. Eşim ödemeyi yaptıktan sonra sitemini belirtti. Ardından yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girdi. Şikayetçi olduk... Yazıldığı gibi kaş göz patlamadı" dedi.