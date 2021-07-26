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Haberler Sarmaşık Fatma Girik’in tedavisi sona erdi

Fatma Girik’in tedavisi sona erdi

Fatma Girik’in tedavisi sona erdi

26.7.2021

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce göğsündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının usta isimi Fatma Girik (80), taburcu oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 20 Temmuz akşamı Torba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanmıştı. Girik, yardımcılarının çağırdığı ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı. Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Girik, dün öğle saatlerinde taburcu edildi.

TUBA AYHAN

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