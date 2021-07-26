Merve Özbey Fethiye’yi coşturdu

MUĞLA Fethiye'deki Barbun Cafe Bistro'da sahne alan şarkıcı Merve Özbey, hayranlarını coşturdu. Fethiye Körfezi manzaralı mekanı dolduran Özbey hayranları, konser boyunca hareketli şarkılar eşliğinde bol bol oynayıp coştu. Sahneye yaza damgasını vuran "Topsuz Tüfeksiz" isimli şarkısını seslendirerek çıkan güzel şarkıcı, "Yaramızda Kalsın", "Vuracak", "Vicdanın Affetsin", "Hani Bizim Sevdamız" ve "Büklüm Büklüm" gibi şarkıları da hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

ERDOĞAN CANKUŞ