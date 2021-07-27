  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ergenlerin başının belası kusursuz güzellik hastalığı

Ergenlerin başının belası kusursuz güzellik hastalığı

Kusursuz güzellik hastalığı olarak da bilinen dijital çağın hastalıklarından ‘Sosyal Medya Dismorfofobisi’ günümüzde özellikle ergenleri tehdit ediyor

Ergenlerin başının belası kusursuz güzellik hastalığı

27.7.2021

GÜNÜMÜZDE gençlerin kullandığı sosyal medya platformları, ilginç hastalıklara da davetiye çıkarmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de, kusursuz güzellik hastalığı olarak da bilinen 'Sosyal Medya Dismorfofobisi'. Sosyal medyada sıkça bol efektli fotoğraflar paylaşan gençler, aynanın karşısına geçtiklerinde kendini beğenmiyor ve sürekli kusur buluyor.

EN ÇOK 16-24 YAŞ ARASINDA
GÜNDE ortalama 8 saatten fazla zaman geçirilen sosyal medyada sürekli efektler kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu kişinin gerçeklik algısından uzaklaşarak, aynadaki görüntüsünde kusur araması, efektli fotoğraflarına benzeme arzusu olarak tanımlanan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, internetin kolay ulaşılabilirliği ve oluşturduğu bilgi kirliliği nedeniyle bireyleri daha fazla içine çektiğini ve yarattığı sanal dünyayla gerçeklik algısından uzaklaştırdığını belirtti.

ESTETİK BİLE YAPTIRIYORLAR
ÖZELLİKLE ergenler, sosyal medyayla kurdukları bağ sonrasında kendilerini beğenmemeye, başkalarıyla kıyaslamaya ve kendi hayatlarını sorgulamaya başlıyor. Bu da sosyal medyanın neden olduğu çeşitli hastalıklardan biri olan sosyal medya dismorfofobisine neden oluyor. Beden ve algı bozukluğu anlamına gelen sosyal medya dismorfofobisinin bireylerin kendi çektikleri efektli fotoğraflara benzeme arzusunu harekete geçirdiğini kaydeden Ayşen Yalman, "Bir süre sonra bu kişiler estetik yaptırarak yüzlerini ve bedenlerini değiştirmek istiyor. Araştırmalara göre bu durumu aşamayan her 4 kişiden biri intiharı düşünmeye başlıyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergenlerin başının belası kusursuz güzellik hastalığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.