Ergenlerin başının belası kusursuz güzellik hastalığı

GÜNÜMÜZDE gençlerin kullandığı sosyal medya platformları, ilginç hastalıklara da davetiye çıkarmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de, kusursuz güzellik hastalığı olarak da bilinen 'Sosyal Medya Dismorfofobisi'. Sosyal medyada sıkça bol efektli fotoğraflar paylaşan gençler, aynanın karşısına geçtiklerinde kendini beğenmiyor ve sürekli kusur buluyor.

EN ÇOK 16-24 YAŞ ARASINDA

GÜNDE ortalama 8 saatten fazla zaman geçirilen sosyal medyada sürekli efektler kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu kişinin gerçeklik algısından uzaklaşarak, aynadaki görüntüsünde kusur araması, efektli fotoğraflarına benzeme arzusu olarak tanımlanan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, internetin kolay ulaşılabilirliği ve oluşturduğu bilgi kirliliği nedeniyle bireyleri daha fazla içine çektiğini ve yarattığı sanal dünyayla gerçeklik algısından uzaklaştırdığını belirtti.

ESTETİK BİLE YAPTIRIYORLAR

ÖZELLİKLE ergenler, sosyal medyayla kurdukları bağ sonrasında kendilerini beğenmemeye, başkalarıyla kıyaslamaya ve kendi hayatlarını sorgulamaya başlıyor. Bu da sosyal medyanın neden olduğu çeşitli hastalıklardan biri olan sosyal medya dismorfofobisine neden oluyor. Beden ve algı bozukluğu anlamına gelen sosyal medya dismorfofobisinin bireylerin kendi çektikleri efektli fotoğraflara benzeme arzusunu harekete geçirdiğini kaydeden Ayşen Yalman, "Bir süre sonra bu kişiler estetik yaptırarak yüzlerini ve bedenlerini değiştirmek istiyor. Araştırmalara göre bu durumu aşamayan her 4 kişiden biri intiharı düşünmeye başlıyor" dedi.