  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Gönül Yazar ölümden döndü

Gönül Yazar ölümden döndü

Gönül Yazar ölümden döndü

27.7.2021

TÜRK sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar, evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. İzmirli sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Açıklamada, "Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu. Bayram mesajını bile herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum" ifadelerine yer verildi. Kırılan kaburgalarının akciğerine batmak üzere olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Gönül Yazar, sevenlerinden dua istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gönül Yazar ölümden döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.