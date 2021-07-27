Gönül Yazar ölümden döndü

TÜRK sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar, evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. İzmirli sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Açıklamada, "Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu. Bayram mesajını bile herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum" ifadelerine yer verildi. Kırılan kaburgalarının akciğerine batmak üzere olduğu öğrenilen 84 yaşındaki Gönül Yazar, sevenlerinden dua istedi.