Gurbetçilere ‘damar’ gecesi

ARABESK müziğin sevilen ismi Haktan, pazar gecesi Alaçatı Şerefe'de sahne aldı. Egeli tatilcilerin yanı sıra Avrupa'dan gelen Türkler'in de yoğun olduğu gecede şarkı söyleyen Haktan, gurbetçilere 'damar' parçalarla dolu bir gece yaşattı. Giydiği bembeyaz kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, "Kış döneminde pek çoğumuz hem sağlık hem de ekonomik yönden çok sıkıntı yaşadık. Umarım hayatımızın bundan sonrası böyle beyaz ve temiz geçer" yorumunu yaptı.

YENİ SEVGİLİYLE DENİZE AÇILDI

EKRANLARIN başarılı oyuncularından İzmirli Öner Erkan, hafta sonu kız arkadaşıyla Çeşme kaçamağı yaptı. Kim olduğu bilinmeyen sevgilisiyle denize girip serinleyen Erkan, bulduğu her fırsatta onu öpücüklere boğdu. Birkaç gündür aynı plajda denize giren çiftin, sosyal medyadan da hiçbir paylaşım yapmayarak ilişkilerini gizli tutmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

ERCAN AKGÜN