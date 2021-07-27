Tatil kilolarının yağa dönüşmesini engelleyin

KURBAN Bayramı ve yaz tatilinde stres atıp dinlenirken alınan kilolar çoğu zaman önemsenmiyor ancak tatil sonrası tartının üzerinde istenmeyen rakamlarla karşılaşılınca işin ciddiyeti anlaşılıyor.

İPİN UCU KAÇMASIN

Alınan kiloların kalıcı yağa dönüşmemesi için vakit kaybedilmeden dengeli beslenmeye geçilmesi önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, tatilde alınan kilolardan kurtulmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Tatilde alınan kiloların kalıcı yağlara dönüşmemesi için erken dönemde önlem alınması gerekiyor. Boş vermek yerine beslenme bir düzene oturtulmalı ve menülere mutlaka sebze, meyve ile bakliyatlar eklenmeli. Kilo kontrolü sağlanırken meyve ve sebze tüketimi önemlidir. Ancak bu gıdalar kilo aldırmıyor denilerek porsiyonlar abartılmamalıdır.

Önerilen, her birey için günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesidir. Bu porsiyonların meyve miktarları yetişkin bir kadın için günde 2 porsiyon, yetişkin bir erkek birey için ise günde 3 porsiyon meyvedir. Beslenmede çeşitlilik de önem taşır. Vitamin ve mineral desteği kilo kaybına yardımcı olacaktır. Bu nedenle de önemli vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyveler bu dönemde beslenmede önemli bir yer oluşturmaktadır.

'7 SAATTEN AZ UYKU SAĞLIĞINIZI BOZAR'

KALİTESİZ ve az uyku, insan sağlığını bozan önemli etkenlerden biri. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun kalp krizi ve felç gibi durumları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, "Günde 6 saat ve daha az uyuyorsanız sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzeyi aşarsınız. Süre işi basit 7 saat sağlıklı en az uykudur" dedi. Gün içinde gelen uykunun da problem olduğunu belirte Akkoyunlu, "Araba yolculuğunda, öğle yemeğinden sonra ya da sessiz bir ortamda uykunuz geliyorsa, artık uyku açısından bir doktor ile görüşmeniz gerekiyor demektir. Uyku süresi ve kalitesi gençliğinizi,

algınızı, sağlığınızı ve hatta hayatınızın süresini belirler" diye konuştu.

PROTEİN İHTİYACINIZ İÇİN KARABUĞDAY VE ÇAVDAR

TAHIL kaynaklarına yönelmek, kilo vermeye yardımcı olur. Bunun yanında günlük protein ihtiyacınızı da karşılar. Karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar gibi tam tahıllar tercih edilmelidir. Eğer yakın zamanda çok fazla yüksek protein ile beslendiyseniz, bunu telafi etmek için protein ihtiyacını bitkisel protein kaynaklarından almak hem kalp damar sağlığı için hem de mide ve bağırsaklar için oldukça yararlı olacaktır.

PUL BİBERLİ VE ÇÖREK OTLU YOĞURT İLE YAĞLARINIZI YAKIN

HER gün düzenli su tüketiminin yanında günde 1 kase yoğurt ya da 2 fincan yeşil çay tüketilmesi de kilo vermede büyük yardımcınız olabilir. Ancak yeşil çay tüketiminde tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekmektedir. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizma hızlandırıcı baharatlar ilave edilebilir. Eğer yeşil çay size iyi gelmiyorsa, yoğurt karışımlarını denemelisiniz.

KIRMIZI KURU BİBER TAM BİR ŞİFA DEPOSU

YAZIN yemeklerin ve salataların vazgeçilmezlerinden biri olan biber, kurutulunca da oldukça faydalı bir besin. Yaz aylarında alınarak ipe dizilen ve kurutulan biberlerin çok sayıda faydası bulunuyor. Kışın gribe karşı vücudu koruyan kırmızı kuru biberin aynı zamanda ağrı azaltıcı etkisi de bulunuyor. Kolesterolün düşürülmesine Tatil kilolarının yağa dönüşmesini engelleyin PROTEİN ihtiyacınız için karabuğday ve çavdar Eğer tatilde yeme-içme düzenine dikkat etmiyorsanız, sonrasında hemen önlem almanız gerekiyor. Az uyumak, hayat sürenizi bile kısaltabilir. yardımcı olur ve kalp krizine yakalanma riskini de azaltır. Kırmızı kuru biber, ayrıca ülsere karşı da korur.