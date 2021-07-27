  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Transferin nabzı A Spor’da atıyor

Transferin nabzı A Spor’da atıyor

Transferin nabzı A Spor’da atıyor

27.7.2021

TÜRKİYE liglerinde transfer döneminin nabzı yine A Spor ekranlarında ölçülüyor. Takımlardan son dakika haberler, transfer söylentileri ve biten transferler Transfer Raporu'nda masaya yatırılıyor. Biten, bitmeyen... Bitmek üzere olan, son anda direkten dönen transfer haberlerine Transfer Raporu programından ulaşabilirsiniz. Transfer sezonunun bütün detayları Aykut İnce'nin sunumuyla bu akşam saat 21.00'da A Spor ekranlarında.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transferin nabzı A Spor’da atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.