Transferin nabzı A Spor’da atıyor

TÜRKİYE liglerinde transfer döneminin nabzı yine A Spor ekranlarında ölçülüyor. Takımlardan son dakika haberler, transfer söylentileri ve biten transferler Transfer Raporu'nda masaya yatırılıyor. Biten, bitmeyen... Bitmek üzere olan, son anda direkten dönen transfer haberlerine Transfer Raporu programından ulaşabilirsiniz. Transfer sezonunun bütün detayları Aykut İnce'nin sunumuyla bu akşam saat 21.00'da A Spor ekranlarında.

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