Alişan’ın paylaşımı yürekleri burktu

GEÇTİĞİMİZ hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden şarkıcı Alişan, yaptığı açıklamayla yürekleri dağladı. Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret eden Alişan, kardeşi ile olan fotoğrafını paylaşıp, "Bugün 7. gün ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi" notunu düştü. Alişan'ın duygu dolu sözlerine takipçilerinden binlerce destek mesajı geldi.

DİĞER