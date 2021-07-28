  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Güzelliğiyle büyüledi

Güzelliğiyle büyüledi

Güzelliğiyle büyüledi

28.7.2021

DEFNE Samyeli'nin kızı Derin Talu önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla öğle yemeği yiyen Talu, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Yemek sonrası arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan Talu, ardından da mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yaptı. Derin Talu, "Bugünü kendime ayırdım ve arkadaşımla güzel bir gün geçirdik" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güzelliğiyle büyüledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.