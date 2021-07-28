Güzelliğiyle büyüledi

DEFNE Samyeli'nin kızı Derin Talu önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla öğle yemeği yiyen Talu, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Yemek sonrası arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan Talu, ardından da mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yaptı. Derin Talu, "Bugünü kendime ayırdım ve arkadaşımla güzel bir gün geçirdik" dedi.

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