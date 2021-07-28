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Haberler Sarmaşık Sigara akciğeri sertleştiriyor

Sigara akciğeri sertleştiriyor

Sigara akciğeri sertleştiriyor

28.7.2021

HALK arasında "akciğer sertleşmesi" olarak bilinen ve hastanın nefes almakta zorlanmasına neden olan İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığı ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Demirkaya, rahatsızlığa sahip olan kişilerin yüzde 70'inin sigara içtiğini belirtti. Hastalık genellikle 70 yaşından sonra daha sık görülürken, 40 yaşın altındakilerde çok nadir olsa da rastlanıyor. Bu hastalığın gerçek anlamda bir tedavisi olmadığını belirten Demirkaya, nefes darlığı çekenlerin derhal doktora başvurmasını önerdi.
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