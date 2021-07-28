Tarih kokan Afyonkarahisar

Türkiye'nin termal başkenti olarak görülen Afyonkarahisar, binlerce yıllık tarihin ardından günümüze yansıyan kültürel değerleriyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Afyonkarahisar'da gezilecek birçok özel yer bulmak mümkün. İşte kentte görülmesi gereken önemli gezi noktaları...

AFYON KARAHİSAR KALESİ: Afyon'da gezilecek tarihi yerler oldukça fazla. Bu yerlerin ilk sırasında ise ihtişamlı bir şekilde şehrin ortasında yükselen Afyon Kalesi yer alıyor. M. Ö. 1350 yıllarında Hititler zamanında inşa edildiği bilinen ve ilde Karahisar Kalesi olarak da anılan yapı 225 metre yüksekliğe sahip bir sarp kayalık üstünde yer alıyor. Kaleye çıktığınızda şehrin manzarasını hayranlıkla izleyeceksiniz.

FRİG VADİSİ: Afyonkarahisar topraklarında 3000 yıl önce hüküm süren Frigler'den kalan dünyanın en ilginç kaya eserleri ve mezar anıtlar, bozulmadan günümüze ulaşmayı başarmış. Frig Vadisi'nde gezilecek yerler arasında açık hava tapınakları, kaya anıtları ve sunaklar, kaya mezarları ve kaya yerleşim yerleri ile kale, türbe ve şapeller bulunuyor. Kutsal olarak bilinen Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Kumcaboğaz, Kapıkaya ve Aslankaya anıtları mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

GAZLIGÖL TERMAL KAPLICALARI:

TERMAL suları ve kaplıcaları ile efsanelere konu olan Afyonkarahisar'da bulunan Galıgöl Kaplıcası, Frigyalılar zamanından bu yana kullanılıyor. Kral Midas'ın kızını iyileştiren termal suyundan faydalanmak için her yıl pek çok turist kenti ziyaret ediyor.

KIRKGÖZ KÖPRÜSÜ:

Afyon'un Bolvadin ilçesinde, Akarçay üzerinde yer alan Kırkgöz Köprüsü'nün ilk yarısı 1150 senesinde Bizans İmparatoru I. Manuel Kommen tarafından yaptırıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Mimar Sinan tarafından köprünün kuzey tarafına doğru 200 metrelik ekleme yapıldı ve köprü 64 gözlü oldu. 57 gözü ile günümüze ulaşan köprü, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

KAZIM YÖRÜKÇE