TEK başına alışveriş

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı oyuncu, meydan katında buluna mağazaları dolaşıp hem alışveriş yaptı, hem de açık alanda güzel havanın tadını çıkardı. Makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çeken Cavadzade, yazlık elbisesiyle de göz kamaştırdı.

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