Türk kahvaltısından vazgeçmemelisiniz

Kahvaltı konusunda son dönemde sık yapılan spekülasyonlar, bilgi kirliliği yaratarak halkın kafasını karıştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Kliniği Uzm. Dyt. Aysun İpek, kahvaltının mutlaka atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade ederek sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

KRONİK HASTALIK TEHLİKESİ

Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıklarının kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olduğunu vurgulayan İpek, "Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır" dedi.

KALORİ HESABINIZI BELİRLEMENİZ GEREKİYOR

KLASİK Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez vb. zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten Uzm. Dyt. Aysun İpek, "Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300-500 kcal enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır" dedi.

YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALARI TERCİH EDİN

"KAHVALTIYI yapıp yapmamaktan çok, yüksek kalorili gıdalar yerine daha çok yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır" hatırlatmasını yapan İpek, "Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür" şeklinde konuştu.

UYANDIKTAN EN GEÇ İKİ SAAT SONRA YEMELİSİNİZ

KAHVALTININ zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, "Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 4-5 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir" ifadelerini kullandı.

KAHVALTIDA MUZ TÜKETMEK TOK TUTAR

KEYİFLE tüketilen meyvelerden biri olan muzu sabah kahvaltısının alternatif besin olarak düşünebilirsiniz. İçerisindeki zengin potasyum ile kalbinize destek olurken aynı zamanda bağırsak problemleriniz var ise ona da yardım etmektedir. Ayrıca muz sayesinde gün içinde tok kalmak oldukça kolay olacaktır.