Bağışıklık dostu roka

Yeşil yapraklı, acımsı bir tada sahip olan roka C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu iyi bilinen vitamin, rokada büyük miktarlarda bulunur ve bağışıklık sisteminize ekstra bir destek vererek sağlığın korunmasına yardımcı olur. Roka ayrıca, bağışıklık sisteminin savunmasını destekleyen birçok minerali de barındırır. Bu faydalı otu salatalarınızda ve yemeklerinizde bolca kullanabilirsiniz.

C VİTAMİNİ EKSİGİNİZİ ÇİLEKLE KAPATABİLİRSİNİZ

Sadece bir porsiyonuyla vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılayan çilek, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmada yardımcı rol üstleniyor. Çilek aynı zamanda, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadele etmenin yanı sıra, potasyum bakımından zengin bir diyet genel olarak ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir.