İmparator’dan lahmacun dersi

Her yaz sezonu olduğu gibi bu yıl da Bodrum ve Çeşme'deki lüks mekanların menü fiyatları yine çok konuşuldu. Özellikle popüler beach'lerde lahmacunun 80-120 TL arası bir fiyata satılması tepki çekerken, bu tartışmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de dahil oldu.

BU NASIL ÇARŞI, BU NASIL PAZAR!

Kendisine ait lahmacun markası olan İbrahim Tatlıses, bayilerinde tanesi 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına isyan etti. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tatlıses, fiyatlarda indirime gitmeyeceğini belirtti.

Lahmacunun Bodrum'da 15 TL olduğunu dile getiren 69 yaşındaki türkücü, "Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir! 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar!" sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan İbrahim Tatlıses, 2013 yılında Bodrum'da lahmacun ve ayrandan oluşan mönünün 64 liraya satılmasına karşı çıkmıştı.

ADEM ÜLKER