  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İmparator’dan lahmacun dersi

İmparator’dan lahmacun dersi

Bodrum ve Çeşme’de lahmacunun fahiş fiyatlara satılması tepki çekerken, tartışmalara İbrahim Tatlıses de katıldı. Restoranında 15 liraya satılan lahmacunu pahalı bulanlara öfkelenen ünlü türkücü, “10 liraya lahmacun mu olur? Bayiler de satmazsa lahmacun göndermem!” diye konuştu

İmparator’dan lahmacun dersi

29.7.2021

Her yaz sezonu olduğu gibi bu yıl da Bodrum ve Çeşme'deki lüks mekanların menü fiyatları yine çok konuşuldu. Özellikle popüler beach'lerde lahmacunun 80-120 TL arası bir fiyata satılması tepki çekerken, bu tartışmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de dahil oldu.

BU NASIL ÇARŞI, BU NASIL PAZAR!
Kendisine ait lahmacun markası olan İbrahim Tatlıses, bayilerinde tanesi 15 TL'den satılan lahmacunun pahalı bulunmasına isyan etti. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tatlıses, fiyatlarda indirime gitmeyeceğini belirtti.

Lahmacunun Bodrum'da 15 TL olduğunu dile getiren 69 yaşındaki türkücü, "Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir! 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar!" sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan İbrahim Tatlıses, 2013 yılında Bodrum'da lahmacun ve ayrandan oluşan mönünün 64 liraya satılmasına karşı çıkmıştı.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İmparator’dan lahmacun dersi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.