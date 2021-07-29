Serinleten lezzet mor reyhan şerbeti

Hava sıcaklıklarının artmasıyla dengeli beslenme ve sağlıklı ürün tüketme daha da önemli hale geliyor. Bu da insanları serinletici içeceklere yöneltiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, mor reyhan şerbetinin hem susuzluk ihtiyacını gidereceğini, hem vücudun susuzluğa karşı bir cephe kazanmış olacağını hem de en büyük özelliğinin antioksidan olması olduğunu söyledi.

HARARETİ DÜŞÜRÜYOR

Mor reyhan şerbetinin antioksidan içermesiyle büyük önem taşıdığını dile getiren Mehmet Pıçak, "Gün içerisinde en az yarım litre mor reyhan şerbeti içenlerde sakinlik, hararetin düşmesi, susuzluğun giderilmesi ve varsa iltihap durumlarında iyileşme görülüyor" dedi. Beş litre su için yaklaşık 200 gram mor reyhan tavsiye edildiğini belirten aktar Mehmet Pıçak, "Malzemelerimiz, yaklaşık bir su bardağı şeker, dört adet karanfil, dört adet kabuk tarçın. Bunların hepsini yaklaşık yarım saat kadar kaynatacaklar, ardından bitkiyi içerisine alıp suyu süzdükten sonra soğuk bir şekilde ikram edecekler" ifadelerini kullandı. Mor reyhan şerbeti dışında yaz aylarında sağlık bir şekilde serinlemek için farklı alternatifler de tercih edilebilir. İşte harareti alan içecekler...

LİMONATA BÖBREK TASINA İYİ GELİYOR

DEĞİŞİK büyüklükte ve yapıda olan böbrek taşlarının eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmadığını belirten uzmanlar, ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşlarının şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı cehenneme çevirebildiğini kaydetti. Yaz aylarında serinlemek için içilen limonatada bulunan sitrat maddesinin ise, taş oluşumuna karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

OSMANLI SERBETLERİ HER BÜNYEYE FAYDALI

EVDE kolaylıkla hazırlanabilen Osmanlı şerbetlerinin hem şifa verici hem serinletici etkisi bulunuyor. Hem ferahlatıcı hem de hazımsızlığa iyi gelen bu şerbetler, içerisine koyulan bitkiler sayesinde öksürüğe, boğaz ağrılarına, solunum yolu enfeksiyonuna da iyi geliyor. Herhangi bir meyveyi, biraz tarçın ve zencefille beraber kaynatıp demledikten sonra şerbet elde edebilirsiniz. Şerbetlere şeker yerine bir miktar bal eklemek çok daha sağlıklı bir içecek elde dilmesini sağlıyor.

SOGUK ÇAY ZAYIFLATIYOR

İSVİÇRE, Fribourg Araştırma Enstitüsü Dairesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kilo verme konusunda soğuk çayın sıcak çaydan daha etkili olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, bir fincan şekersiz çay içen 23 sağlıklı kişinin çay içmeden yarım saat önce ve sonra ölçülen değerleri karşılaştırıldığında, soğuk çay içerken enerji tüketiminin iki kat arttığı gözlemlendi. Böylece soğuk çayın vücuttaki yağın yakılmasını sağladığı ve kalpteki metabolik stresi azalttığı belirlendi.

SEFTALİ KOMPOSTOSU KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

ÖZELLİKLE A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan şeftalinin kompostosu da kendisi kadar faydalı. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu lezzetli içecek sayesinde sağlıklı bir sinir sistemine, kemik ve dişlerinizin korunmasına önemli katkılar sağlayabilirsiniz. 6 adet şeftali, isteğinize göre şeker, 8 su bardağı su, 4 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın ile hazırlayacağınız kompostonuzu soğuttuktan sonra serinlemek için keyifle tüketebilirsiniz.