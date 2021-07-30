Çiftliği yanan Özay hastaneye kaldırıldı

MANAVGAT'IN Bucakşeyhler Mahallesinde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

Yangını yakından takip edip, alevlerin çiftliğine sıçraması üzerine ilk uçakla Antalya'ya giden Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun" dedi. Özay, bu paylaşımının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.