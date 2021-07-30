  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Çiftliği yanan Özay hastaneye kaldırıldı

Çiftliği yanan Özay hastaneye kaldırıldı

Çiftliği yanan Özay hastaneye kaldırıldı

30.7.2021

MANAVGAT'IN Bucakşeyhler Mahallesinde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

Yangını yakından takip edip, alevlerin çiftliğine sıçraması üzerine ilk uçakla Antalya'ya giden Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun" dedi. Özay, bu paylaşımının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çiftliği yanan Özay hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.