Gerilimi yatıştırmak istiyorsanız çikolata tüketin

İÇİNDE kakao bulunan çikolata çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.
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