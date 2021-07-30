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Haberler Sarmaşık Gerilimi yatıştırmak istiyorsanız çikolata tüketin

Gerilimi yatıştırmak istiyorsanız çikolata tüketin

Gerilimi yatıştırmak istiyorsanız çikolata tüketin

30.7.2021

İÇİNDE kakao bulunan çikolata çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata tüketebilirsiniz. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir, kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltır. Kakaodaki polifenol flavanoid maddesi hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.
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