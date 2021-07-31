Düğün heyecanı sardı

DERYA Tuna, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ile tatil dönüşü alışverişe geldiğini söyleyen Tuna, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Oğlu İdo Tatlıses ile müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi hakkında konuşan Derya Tuna, "Heyecanlıyız. Pandemi koşullarına uygun bir düğün yapmak istiyoruz" dedi.
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