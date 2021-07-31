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Haberler Sarmaşık Vitamin ve mineral deposu atıştırmalık

Vitamin ve mineral deposu atıştırmalık

Vitamin ve mineral deposu atıştırmalık

31.7.2021

NOHUTTAN elde edilmesi sebebiyle iyi bir protein kaynağı olan leblebi; kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminleri bakımından zengin bir atıştırmalıktır. Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin leblebi tüketmesi yaşadıkları sıkıntıları azaltır. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara da iyi gelir. Leblebi tokluk hissi sağlayarak daha az yemek yemeye yardımcı olur.
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