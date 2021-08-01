Evliliğe formda girin

Evliliğe hazırlık dönemi çoğu zaman erkeklerin "Bekarlık sultanlık mıdır" sözünü inceden inceye ele alıp, kadınların "Herşeye ve herkese yetebilme" kaygısının yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu korkuların yaşandığı anlarda bir anda aklınıza geliverir jilet gibi bir damatlık ve işlemeli, uzun kuyruklu bir gelinlikle sahnede dans edişiniz ve masaya oturup evet deyişiniz. Tam bu anda yeni bir duygu hakim olur tüm bedeninize işte o duygu da heyecandır. Bu karmaşık duygular sizi, siz fark etmeden bir stresin içerisine sürükler, ruhunuz daralmaya ve bedeninizin isyan etmeye başlar. Aklınız bedeninize, gelinlik ve damatlığa sığabilmeye takılmasın sakın, evliliğe formda girmek için geç kalmadınız. Ruh eşinizin kalbinin anahtarı da kendi ruhunuzun ve bedeninizin anahtarı da sizde.

İŞTE YAPABİLECEKLERİNİZ

Peki, hem ruhumu hem bedenimi nasıl doyurabilirim? Aynı zamanda nasıl stresten uzak, rahat ve sakin bir düğün günü geçirebilirim? Kimileri stres anında iştah kapanması yaşayıp yemekten uzaklaşırken, kimileri için stresle başa çıkmanın en iyi yolu yemek yemektir. Beslenme düzeni hemen hemen her noktada olduğu gibi bu noktada da hemen ön plana çıkıyor. Cildinize duru ve temiz bir görünüm kazandırıp vücudunuzu toksinlerinden arındıran bir beslenme ile tazelenmenizi sağlamak elinizde. Hatta cinsel dürtülerinizi arttıracak afrodizyak etkili besinlerden zengin beslenmekte.

GÖZLER SİZİN ÜZERİNİZDE

Gaz yapabilen, mide ekşimesine neden olabilen bağırsakları bozabilen veya pekliğe neden olabilen besinlerden kısıtlı bir beslenme planı vücudunuzu, cildinizi ve ruhunuzu formda tutmaya yardımcıdır. Açlık hissinizin fizyolojik mi yoksa duygusal mı olduğunun ayrımına varmak, kendinizi dinlemek oldukça önemlidir. Bunlar dışında sakın kısa sürede hızlı kilo verme girişimleriniz olmasın. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de sağlığınız herşeyden önce gelir. Düğüne haftalar kala tam vücut ölçülerinize göre hazır hale gelen gelinliğinizin veya damatlığınızın içinde emin olun mükemmel görüneceksiniz. Tüm gözler sizin üzerinizde. Peki, bu dönemde kendi başınıza neler yapabilirsiniz? İşte benden size birkaç öneri:

KAFEİNLİ İÇECEKLER 15 GÜN KALA AZALTILMALI

KAFEİN ve kafeinli içecekleri düğün gününüze 15 gün kala azaltmanız gerekir ki uyarıcı etkisiyle sizde stres, panik durumları ortaya çıkarmasın. Elma, ahududu, incir, üzüm, karpuz, çilek, ebegümeci, tarçın, zencefil ve yulaf afrodizyak etkileri olan besinlerdir. Ancak bu grupta daha önce tatmadığınız, denemediğiniz besin varsa lütfen tüketmeyin ki vücudunuzun ne reaksiyon vereceğini bilmiyoruz herhangi bir alerjik durumla karşılaşmayın. Son gün alerjik bir şekilde vücudunuzun kırmızı puantiyelerle dolmasını istemeyiz. Ayrıca bu besinler sizde peklik, ishal ve besin zehirlenmelerine neden olabilir. Afrodizyak etkili besinlerden alınan vitamin ve mineraller etki ettiği hormon salınımlarıyla sizi mutlu, huzurlu ve neşeli yaparak metabolizmanın canlanmasını sağlar. Metabolizmanın hızlanmanın en temel şartı mutluluk fışkırtan enerji patlatan ruh durumunuzdur. Düğününüze son 3 gün kala krema içeren besinler, kızartmalar ve yağlı - soslu yemekler, erik, kuru üzüm, kayısı, muz, şeftali, karnıhabar, turp, kereviz ve sakatatlar tüketmeyin ki gaz, ishal ve şişkinlik gibi bağırsak sorunları yaşamayın.

TERLE KAYBETTİĞİNİZ SUYU TELAFİ EDİN

HIZLI kilo vermek için kendinizi bitki çaylarıyla boğmayın. Sinameki içeren bitki çayları siz kilo verirken bağırsaklarınızın yapısını bozar ve bu etki kalıcıdır. Bağırsaklarınızdaki emilim yapan villusların yapısını bozarak daha sonra yediğiniz besinlerin vitamin ve minerallerinden yararlanmanızı sağlayamaz duruma gelmesine neden olur. ÜSTELİK bitki çaylarıyla kaybolan yağ kilosu değil su kilosudur. Bunun geri dönüşümü de oldukça hızlı olur. Tuz tüketimine dikkat edin ki son günlerinizi ödemle uğraşarak geçirmeyin. Ödemin nedeni tuz tüketiminin yanı sıra az su içmek de olabilir. GÜNLÜK ihtiyacınız olan 2-2.5 litre suyu karşılamaya özen gösterin. Düğün günü bol bol oynayıp terle kaybettiğiniz su ve minerali ertesi gün bolca su ve maden suyu ile telafi etmeyi unutmayın. Bir ömür boyu mutluluklar ve formda evlilikler dilerim...