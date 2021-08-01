ŞEKER seviyelerini kontrol etmenin öneminin, şekerle ilgili bir problem yaşayana kadar kimse farkında değildir. Glikoz olarak da adlandırılan kan şekeri, yediğimiz yiyeceklerden gelir ve vücudumuz için ana enerji kaynağıdır. Prediyabet ve diyabet yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterize hastalıklardır. Her iki durum da kardiyovasküler hastalık, inme, böbrek hastalığı, ağız sorunları gibi hastalıkların olası başlangıcıdır. Bütün bunlara karşı, kan şekeri seviyelerini düşürmek için benimseyebileceğiniz herhangi bir önlem, genel sağlığınızı korumamıza yardımcı olacaktır. Vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, stres ve genetik gibi faktörler kan şekerinin korunmasında rol oynasa da, sağlıklı bir diyet takip etmek ilk adımdır. İlave şeker içeren gıdalar, rafine karbonhidratlar gibi yüksek şeker içeren gıdalardan uzak durmak çok önemli olduğu gibi, kan şekerini dengeleyen gıdaları tüketmek de önemlidir. İşte kan şekerini düşüren 5 besin:





SÜLFORAFAN kan şekeri azaltıcı özelliklere sahip olan bir izotiyosiyanat türüdür. Bu bitki kimyasalı, brokoli doğrandığında veya çiğnendiğinde üretilir. Çeşitli deneyler, sülforandan zengin brokolinin, kan şekerini dengeleyen güçlü antidiyabetik etkileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca vücutta oksidatif stres belirteçlerini azaltır. Brokoli, glukorafanin gibi konsantre glukosinolat kaynağıdır ve tip 2 diyabetli kişiler için uygun oldukları uzmanlarca belirtilmektedir

ÇOK sayıda çalışma, dengeli meyve tüketimini daha iyi kan şekeri kontrolü ile ilişkilendirmiştir. Bir araştırma, yüksek karbonhidrat menüsü ile 250 gram çilek yemenin, bir kontrol grubuna kıyasla, prediyabetli yetişkinlerde yemek sonrası insülin ve kan şekerini önemli ölçüde düşürdüğünü buldu. Ek olarak araştırmalar yaban mersini, böğürtlen, çilek ve ahududu gibi orman meyvelerinin insülin duyarlılığını ve glikoz salınımını arttırarak kan şekeri kontrolü sağladığını göstermektedir.

BALIK ve kabuklu deniz ürünleri, kan şekeri düzeylerini düzenlemede faydalı olabilecek değerli bir protein, sağlıklı yağ, vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Sindirimi yavaşlatmak ve yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselmeleri önlemek ve tokluk hissini arttırmak için kaliteli protein alımı son derece önemlidir. Ayrıca kan şekeri kontrolü için çok önemli olan aşırı yemeyi önlemeye ve aşırı vücut yağını kaybetmeye yardımcı olabilir. Somon ve sardalya kan şekeri dengesini iyileştirmektedir.

KUERSETİN, klorojenik asit ve gallik asit de dahil olmak üzere çözünür lif ve bitki bileşikleri içeren elmalar, kan şekerini düşürmeye ve diyabete karşı korumaya yardımcı olabilir.

GENEL olarak meyve tüketiminin diyabet riskini azalttığı gösterilmiş olsa da, elma gibi belirli meyveler glikozu düşürmek için özellikle faydalı olabilir. Bu, 187 binden fazla kişiden alınan verileri içeren 'British Medical Journal' tarafından yapılan bir çalışma ile kanıtlanmıştır.

AVOKADO, kan şekerini düzenlemek için önemli faydalar sağlayabilecek içeriğe sahiptir. Sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan avokadonun düzenli tüketiminin kan şekeri seviyelerini iyileştirdiği gösterilmiştir.

AVOKADONUN ayrıca yüksek tansiyona karşı da koruyucu olduğu ve metabolik sendromu önlediği de birçok çalışma ile gözler önüne serilmiştir.