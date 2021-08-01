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Haberler Sarmaşık Piyanosuyla dinleyenleri hayran bıraktı

Piyanosuyla dinleyenleri hayran bıraktı

Piyanosuyla dinleyenleri hayran bıraktı

1.8.2021

ÜNLÜ piyanist Fazıl Say, 18 ay sonra ikinci konserini Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde verdi. Ayvalık Belediyesi'ne ait amfi tiyatroda gerçekleşen konsere binlerce müziksever katıldı.

Konserde yeni bestelerine de yer veren Fazıl Say, konser sonunda orman yangınlarına çok üzüldüğünü, bir an önce yangınların sönmesini dilediğini belirtti.

Ayvalık Belediyesi'ne uzun bir aradan sonra müzisyenlere sundukları fırsatlar için teşekkür eden Say, iki saatlik performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

■ SUAT SALGIN

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