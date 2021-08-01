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Haberler Sarmaşık Yer fıstığı zengin içeriği ile büyümeyi destekliyor

Yer fıstığı zengin içeriği ile büyümeyi destekliyor

Yer fıstığı zengin içeriği ile büyümeyi destekliyor

1.8.2021

YER fıstığı harika bir antioksidan, besin, mineral ve vitamin kaynağı. Zengin içeriği ile gelişmeyi ve büyümeyi destekliyor. Yer fıstığı fındık ailesinden gibi görünse de baklagiller familyasının bir üyesi. Sporcuların tükettiği fıstık ezmesi bilinenden daha eski. Uzmanlar, fıstık ezmesinin Azteklerce ortaya çıkarıldığına inanıyor. Fıstık ezmesinin içeriğinde en az yüzde 90'ı fıstık olması gerekiyor.
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