Efes Antik Kenti sanata doyacak

BU yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihlerinde Efes Antik Tiyatrosunda yapılacak. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalde, opera ve bale eserlerinin yanı sıra konser ve müzikal türleri de yer alacak.

GANGSTER MÜZİKALİ BORNOVA'DA

MERAKLA beklenen festival, 24 Ağustos Salı saat 21.00'de Giuseppe Verdi'nin La Traviata adlı eseriyle açılış yapacak. 26 Ağustos'ta Prag operasından sanatçıların yer aldığı Prag Ensemble konseri Efes Odeon'da gerçekleşecek. 28 Ağustos'ta Carmen Balesi, Efes Antik Tiyatrosunda sahnelenecek. 1 Eylül'de Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da ise, izleyiciyi 1930'lar Amerika'sına götüren Gangster müzikali İzmirli sanatseverlerle buluşacak. 3 Eylül'de, opera dünyasının çok değerli iki tenoru; Ender Arıman ve Erol Uras anısına İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Korosu ve Solistleri tarafından bir anma konseri sunulacak. Festival biletleri www.biletinial. com adresinden satın alınabilecek.