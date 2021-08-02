Konserin geliri kahramanlara

Bu yaz Çeşme'de sevenleriyle haftada bir buluşan başarılı şarkıcı Hande Yener, Alaçatı Şerefe'de yeniden sahne aldı. Sanatçı bu kez, günlerdir yanan ormanlarda hem hayatını kaybeden ve yaralanan kişiler için hem de yok olan yeşil alanlar için konser verdi.

"ORMANLAR HEPİMİZİN"

Hande Yener, geceden elde edilen gelirin tamamını, yangın şehitlerinin ailelerine ve yaralılara bağışlamaya karar verdi. Gece gündüz tüm gücüyle yangınları söndürmek için seferber olan görevlilere ve vatandaşlara minnettar olduğunu belirten ünlü popçu, "Ormanlar, hepimizin geleceği. Onların yok olması, yaşamımızın da bir nevi yok olması anlamına gelir. Lütfen, ağaçlık yerlere gittiğinizde daha dikkatli olun ve sigaralarınızı, çöplerinizi etrafa atmayın" uyarısında bulundu. Ünlü popçunun yardım hareketi herkesin takdirini kazandı.

Ercan AKGÜN