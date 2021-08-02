Oyunculuğuyla hayran bıraktı

ŞARKICI Ferhat Göçer, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Ancak ünlü sanatçı bu kez tiyatroculuğunu konuşturdu. Türk Edebiyatı'nın unutulmaz ismi yazar ve şair Sabahattin Ali'nin hayatını konu alan "Aldırma Gönül" adlı tek kişilik müzikali sergileyen Göçer, oyunculuktaki başarısını Egeli hayranlarına da göstermiş oldu. Tiyatral konserde, usta yazarın aşkları, heyecanları, üzüntüleri, yurtdışı yaşamı, yolculukları, hasretleri ve özgürlük mücadelesini sergileyen Göçer, Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenmiş şarkıları da seslendirdi.