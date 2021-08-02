Şifa deposu bitki çayları

PANDEMI sürecinde yeterli beslenmeyen kişilerde; öğün sayılarının, uyku ve beslenme düzenin değişmesi sonucu metabolizma zayıflaması görülebiliyor. Öte yandan, öğün planını doğru şekilde planlayamayanlarda ise metabolizmada yavaşlamalar meydana geliyor. Bu tip durumlarda kabızlık, metabolizma yavaşlaması, ödem, kilo alma gibi sorunlarla karşılaşıldığını vurgulayan uzmanlar, yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra beslenme planına eklenecek bazı bitki çayları ile metabolizmanın hızlandırılabileceğini belirtiyorlar. İşte birbirinden lezzetli ve bir o kadar faydalı bitki çayları.



RAHAT KİLO VERMEK İÇİN OOLONG ÇAYI

YEŞIL çay ve beyaz çayın ara formu bir çay olan Oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda yağ metabolizmanıza da önemli katkılarda bulunur. Chinese Journal of Intergrative Medicine'da yayımlanan bir araştırmaya göre, 6 hafta boyunca Oolong çayı tüketen kişilerin 3 kilo kaybettiği gözlemlenmiştir.



EGZERSİZDEN ÖNCE YEŞİL ÇAY İÇMELİSİNİZ

KEYIFLE tüketilen yeşil çay ile metabolizma hızlandırmak mümkün. Epi gallo kateşin gallat-3 içerdiği için, antrenmanlardan önce içilen yeşil çay, yağ yakımınıza destek olacaktır. Ve bu sayede karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme kapasitesi de yükselecektir.



YAĞ DEPOLANMASINI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

ROOIBOS çayı ile açlığınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz. Güney Afrika'daki kızıl çalı bitkisinin yapraklarından elde edilen Rooibos çayı, lezzetiyle alternatif bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Bu faydalı çay, aspalathin güçlü flavonoidi ile açlık ve yağ depolanmasının nedeni olan stres hormonlarının seviyelerini düşürerek daha az yağ depolanmasını sağlar.



BEYAZ ÇAY KOLLOJEN YIKIMINI BASKILAR

BEYAZ çay, siyah, yeşil ve oolong çayına göre en zengin antioksidan kaynağı olan ve en az işlem görmüş olan çaydır. Özellikle kollojen yıkımını baskılayıcıdır. Cilde esneklik veren elastin maddesinin de yıkımını önleyebilir. Daha sıkı bir cilt istiyorsanız mutlaka tercihlerinizde beyaz çay olmalıdır.