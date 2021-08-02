Tugba Özay gelen tepkilere ates püskürdü

MANAVGAT'TAKİ yangında çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve ardından hastanede sedyede yatarken hikaye paylaşan Tuğba Özay, felç geçirdiğini söylemişti. Olaydan bir gün sonra İstanbul'da bir kuyumcunun açılışına katılan Özay, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Açılışta kurdele kesen ünlü mankene, "Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın" yorumları gelince, Özay adeta çılgına döndü. Katıldığı açılışın 2 ay önceden yapılmış bir anlaşma olduğunu söyleyen Özay, "Bana iftira atanlar o ateşlerde yansın" diye konuştu.