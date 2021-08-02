Yusuf Güney yangın bölgesini terk etmiyor

ANTALYA Manavgat'a bağlı Sırtköy mahallesinde bulunan şarkıcı Yusuf Güney, itfaiye ekipleriyle birlikte mahalledeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Elinde ilaçlar ve su şişeleriyle koşturan Güney, "Yangının dün mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" dedi