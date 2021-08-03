Mandıra Filozofu’nun evi de alevlere teslim oldu

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.

Özellikle Mandıra Filozofu adlı sinema filmiyle ilgi odağı olan Çökertme Liman Koyu'nun son hali yürekleri parçaladı. Yapımcı Birol Güven 'Filmimiz çektiğimiz Çökertme Liman Koyu da maalesef alevlere teslim olmak üzere. Çökertme boşaltılıyor. Şartlar çok kötü. Rüzgar sert esiyor. Allah kahramanlarımıza yardım etsin' diye paylaşım yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇİFTLİKLERİ VAR

BAHSİ geçen bölgede Özlem Tekin, Hakan Altun, Zeynep gibi şarkıcıların da çiftliği bulunuyordu. Altun 'iliklerimize kadar yandık yanmaya devam ediyoruz' açıklamasında bulunurken şarkıcı Zeynep de' Vatanım yanıyor, talan ediliyor. Allahım sen yardım et' yorumuyla yangın anından paylaşım yaptı.

DEMET'İN GÖZYAŞLARI

ÜNLÜ isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın'da video çekerken gözyaşlarına boğuldu. "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum... Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha, yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum'a..." diyen şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenmiş ve Torba'da bir aileyi evinde misafir edebileceğini söylemişti...

ELİMDEN TEK GELEN TEMA'YA BAĞIŞ YAPMAK

MODEL ve sunucu Tugçe Aral, önceki gün tek başına alışverişteydi. Tuğçe Aral'ın, tacı ise dikkatlerden kaçmadı. Tescilli güzel Tuğçe Aral, 10 bin lira değerinde Prada marka tacı ile alışveriş yaptı. Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken Aral son günlerde çıkan orman yangınlarına karşı ise, "Ben elimden geldiğince mesaj atıp Tema'ya destek vermeye çalışıyorum. Elimizden başka birşey gelmiyor. Fakat bu yangınlar insan eli ile çıktıysa onların Allah bin belasını versin, umarım bir önce biter" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

VOLKAN YILDIZ