Saçlarının bozulmasını göze alamadı

BİR moda yarışma programıyla ünlenen Aycan ve Nurcan Şencan kardeşler, Çeşme'de tatil yaparken objektiflere yakalandı. Akşamları eğlence mekanlarında vakit geçiren ikizler, gündüzleri de ilçenin önemli beach clublarında deniz keyfi yapıyor. Çevrede meraklı bakışların ilgi odağı olan iki güzel, özellikle de takılarıyla dikkat çekti. Aycan denize girip serinliğin keyfini çıkarırken, kardeşi Nurcan ise saçlarının ıslanıp bozulmasını göze alamadığı için omuz hizasına kadar girip suda durmayı tercih etti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

FENERBAHÇE Basketbol Takımı oyuncularından Melih Mahmutoğlu ile voleybolcu nişanlısı Damla Çakıroğlu, Çeşme tatilinde görüntülendi. Plajda güneşlenip arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, iyice yandıktan sonra da denize girip bir güzel serinledi.

ONLAR MAÇ TÜYLÜ DOSTLARI TOP PEŞİNDE

OYUNCU Ali Yörenç, tatil için geldiği Çeşme'de denize girmek yerine plajda pinpon oynamayı tercih etti. Önce köpeğiyle ilgilenen genç oyuncu, sonra da arkadaşıyla birlikte karşılıklı pinpon maçı yaptı.

Köpeklerin toplara ilgisi olduğu için, doğal olarak Ali Yörenç'in can dostu da oyuna katılmadan duramadı. İki arkadaş maç yaparken, tüylü dostları da topu yakalamak için sağa sola koşuşturdu.

ERCAN AKGÜN