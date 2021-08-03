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Haberler Sarmaşık Ülsere ve migrene biberiye

Ülsere ve migrene biberiye

Ülsere ve migrene biberiye

3.8.2021

YEMEKLERE aroma katmak için kullanılan biberiye bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir.
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