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Haberler Sarmaşık Yüzünüzü sabah değil akşam yıkayın

Yüzünüzü sabah değil akşam yıkayın

Yüzünüzü sabah değil akşam yıkayın

3.8.2021

AMERİKALI dermatolog Ivy Lee, yüzümüzü sabah değil akşam yıkamamız gerektiğini söyledi. Lee, "Düzenli ve günlük yüz temizliği, cilt sağlığını korumak için önemlidir. Akşam temizliği önemlidir, çünkü akşam temizliği cildinizde gün boyunca biriken kiri ve makyajı giderir" diyor. Lee'ye göre sabah temizliği ise isteğe bağlıdır. Güne yağlı bir ciltle uyanırsanız veya gece boyunca cildinizde silmeden bıraktığınız ürünü çıkarmak istiyorsanız temizlemek en iyisi.
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