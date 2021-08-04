Ormancılara silah çeken Yusuf Güney'e gözaltı

MANAVGAT'TA devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, karakolluk oldu. Yardım niyetiyle dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balamut mevkisine giden Güney, yangın için mücadele veren orman memurlarına zor anlar yaşattı. Güney, istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşadı.

Memurların üzerine yürüyerek tartışmayı alevlendiren Güney'in, daha sonra yanında bulundurduğu tabanca ile havaya ateş ettiği öne sürüldü. Gözaltına alınan Güney daha önce verdiği röportajda, "Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" ifadelerine yer vermişti.