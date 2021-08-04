Sibel’i ALLAH korudu

Milas'ın Beyciler köyünde başlayan orman yangını, ilçeye bağlı Çökertme Koyu'nda Mandıra Filozofu filminin çekildiği mekanın ardından ünlü sanatçı Sibel Tüzün'ün Bozalan köyündeki evini de yaktı.

Çökertme Koyu'ndaki Mandıra Filozofu'nun evi alevlere teslim

Edinilen bilgiye göre Tüzün, daha sakin bir hayat yaşamak için bir süre önce Bozalan köyünden 2 katlı ev satın aldı ve tadilat çalışması başlattı.

"ÜZÜNTÜMÜZ TARİFSİZ"

Tüzün'ün tadilatın ardından yerleşmeye hazırlandığı ev köyde etkili olan yangında alevlere teslim oldu. Tüzün, "Evimiz, köyümüz, ağaçlarımız alevler altında. Komşularımız, arkadaşlarımız, canlarımız perişan. Üzüntümüz tarifsiz. Canım Bozalan, canım Çökertme yanıyor" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Köyde 6 evin daha yangından zarar gördüğü öğrenildi.

VOLKAN YILDIZ