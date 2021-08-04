Zerdecal ve sütün mucize buluşması

Aslında ismi görünüşünden ve faydalarından ötürü geliyor bu ismin. Ana maddesi olan zerdeçalın süte verdiği renk canlı bir sarı - altın rengi. Bu nedenle golden (altın) milk olarak geçiyor. Temelde süt ve zerdaçalın buluşmasından elde ediliyor. İçerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, Hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar ilave ediliyor. Tatlandırmak için ise karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Ortaya çıkan bu içecek ise binbir derde deva bir olarak biliniyor. Zerdeçal içerisinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındıyor. Kurkumin aslında bir pigment ve zerdeçala rengini veriyor. Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmak da tutun da eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor. Gelelim zerdeçalın önderliğinde hazırlanan bu içeceğin faydalarına...

BİNBİR DERDE DEVA

■ Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. ■ Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor. ■ Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor. ■ Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek oluyor. ■ Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor. ■ Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Karaciğer yağlanması problemi olanların da tedavisine destek oluyor. ■ Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza yardımcı oluyor ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. ■ Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor ve kilo kontrolüne destek veriyor. ■ Öksürük, nezle gibi şikayetlerin kesilmesine yardımcı oluyor. ■ Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek oluyor. ■ Antienflamatuvar özelliği sahip. Bu nedenle vücudunuzdaki ağrıları en aza indirmenize yardımcı oluyor. Doğal ağrı kesici görevi görüyor. ■ İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

YAPMASI DA ÇOK KOLAY

DERİN bir cezvenin ya da minik bir sos tenceresinin içerisine sütü aktarın. 1 su bardağı süte 1,5 çay kaşığı kadar toz zerdeçal ilave edin. İçine zerdaçalı ilave ettikten sonra karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kök zerdeçal ekleyecekseniz çok minik bir parçayı rendeleyerek ilave edin. Pişirdikten sonra da süzün. Kaynama noktasına geldikten sonra ocağın üzerinde karıştırarak 5 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alın. Ocaktan aldıktan sonra içerisine tarçın, karabiber, karanfil ilave edebilirsiniz. Daha sonra balla tatlandırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.