İncirin kabuğu faydalı

İNCİRİN kabuk kısmı antioksidan olarak bilinen polifenoller ve antosiyaninlerden zengindir. Bu bileşikler vücudumuzdaki oksidan moleküllerini etkisiz hale getirerek kanserli hücre oluşumunu önleyebiliyor, cilt yapısını güçlendirerek yaşlanma karşıtı etki yaratıyor. Ayrıca kabuk kısmı lif içerdiği için vücuttan fazla kolesterolün atılımını da sağlıyor. Bu önemli faydaları nedeniyle inciri kabuğuyla birlikte tüketin.

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