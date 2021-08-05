İşte kahraman sanatçı

Milas'ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşırken ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un, mücadelede ekiplere ön saflarda destek vermesi takdir topladı.

ÇELİKKOL'A TAKDİR YAĞDI

Çelikkol, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını durdurmak için hortumla alevlerin içine girerek, etkisi devam eden yangına müdahalede bulunmak için gönüllü olarak söndürme ekibine katıldı. İtfaiye hortumunu alarak alevlere su sıkan Çelikkol'un bu görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, "İbrahim Çelikkol alevlerin ortasında en önde. Helal olsun, 1000 kere helal olsun", "Ne güzel oyuncularımız var. Hepsine helal olsun. İbrahim Çelikkol da gönüllü olarak çalışıyormu.", "Sen ve senin gibi yiğitlerin hakkı ödenmez. Allah yardımcınız olsun" şeklinde Çelikkol'a destek yağdı.

MUSTAFA SANDAL PAYLAŞIM YAPTI

ŞARKICI Mustafa Sandal, sosyal medyadan Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı. Sandal paylaşımında, "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ