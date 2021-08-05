Klima çarptı deyip geçmeyin

YAZIN aşırı sıcaklarında ev, araç ve ofiste 'imdada yetişen' klimalar, hızla serinleterek o an serinletici etkisiyle mutluluk veriyor ancak fark ettirmeden de yatağa düşürüyor! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, "Bugünlerde klima kaynaklı hastalıklara sık rastlıyoruz. Aşırı soğuk ve kuru havaya uzun süre maruz kalınması ve vücut direncinin düşmesi, kolaylıkla üst solunum yolları, alt solunum yolları ve akciğerde bazı enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlayabiliyor. Covid- 19 ile benzer şikayetlere yol açabilmesi nedeniyle de sıkıntı yaratıyor" diyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, klima ile gelen hastalıkları ve korunma yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BENZER BELİRTİLER

Klima hastalıklarının kovid-19 enfeksiyonu ile örtüşebildiğini, bu nedenle 'klima çarptı' diye geçiştirmeyip doktora görünmek gerektiğini belirten Dr. Zekai Tarım "Klima hastalıkları da tedavi edilmezse ölüme sebep olabiliyor. Tedavi için en az 2 hafta süreyle bu bakterilere yönelik uygun antibiyotikler kullanılması gerekebiliyor. Kişide ilk 24-48 saat içinde halsizlik, kırgınlık, yaygın kas ve baş ağrıları, sonrasında ateş, kuru öksürük, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi şikayetler görülebilirken, hastaların küçük bir kısmında da sinir sistemi bulguları, konsantrasyon bozuklukları hatta komalık durum oluşabiliyor" diyor.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR

Klimaların üflediği havanın, solunum yollarındaki lokal bağışıklık sistemini zayıflatarak virüs ve bakterilerin yerleşip çoğalmasına sebep olabileceğini söyleyen Dr. Tarım, klimanın çalışması ile havadaki nem oranının azalarak, mekanda yoğunlaşan kuru havanın, burun içi dokularda ve boğazda tahrişe yol açabileceğini belirtti.

ÖNLEM ALINMALI

KLİMALARIN bakım ve temizliği her yıl yapılmalıdır. Filtreleri değiştirilmelidir. Bakteri filtresi kullanılmalıdır. ORTAMIN aşırı soğutulmamasına dikkat edilmelidir. Ortam için en ideal sıcaklık 21-23 derecedir.

NEM dengesini koruyucu klimalar tercih edilmelidir veya bulunduğunuz ortamda nemi sağlamak için 1 bardak su bulundurulabilir. KLİMALARDAN düzenli örnekler alınıp, düzenli aralıklarla laboratuvarda incelenmelidir.

KLİMA kullanırken direkt klima rüzgarına maruz kalınmamalı, karşısında oturulmamalıdır. Klimalar belirli zaman aralıklarıyla ısısı yavaş yavaş düşürülerek kullanılmalıdır.