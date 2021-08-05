Tatili bırakıp yardıma koştu

TATİL İçin Fethiye'ye gelen Çocuklar Duymasın adlı dizide uzun yıllar 'havuç kafa' karakterini canlandıran Furkan Kızılay da yangın bölgesine gönderilen malzemelerin taşınmasında ekiplere yardım etti. Kızılay, Seydikemer'deki yangını duyunca tatili yarıda bırakıp yangın bölgesine koştu.

Birkaç gün daha yangın bölesinde olacaklarını belirten ünlü oyuncu Furkan Kızılay, "Biz 3 gün önce burada tatildeydik, ta ki yangınlar başlayana kadar. İstanbul'a dönmüştük ama tekrar arkadaşlarımız ile birlikte geri geldik. Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor, biz onlara sadece destek oluyoruz. Onların verdiği direktifler neticesinde elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Birkaç gün buradayız" dedi.

■ MURAT YALÇIN