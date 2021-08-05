Vitamin takviyesi için mutfağa bir bakın

B VİTAMİNİ KAYNAĞI MERCİMEK

DEMİR eksikliği, kansızlık, yorgunluk ve iştah kaybı yaşayanlara mercimek tüketimi öneriliyor. Mercimek B vitamini içeren faydalı besinlerden biridir. Eğer evde ne yesem diye düşünüyorsanız; B vitamini kaynağı mercimeği hazırlayabilirsiniz.

HÜCRE YENİLEYİCİ ZEYTİNYAĞI

OMEGA yağları, E vitamini, C vitamini ve pek çok mineral içerir. Yemeklerinize, salata ve çorbalarınıza eklediğiniz zeytinyağı sayesinde hücre yenilenmesine yardım edebilirsiniz. Kanserli hücrelerden korunmak, daha genç ve sağlıklı görünmek için zeytinyağı tüketebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ BULGURLA DENGELEYİN

B vitaminini evde en doğal haliyle almak için düzenli ve sık sık bulgur tüketebilirsiniz. Kan şekerini dengeleyen bir yönü olan bulgurla leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Demir eksikliğini, düşük kan değerlerine bağlı oluşan hastalıkları bulgur tüketerek önleyebileceğinizi unutmayınız.

İDRAR YOLU TEMİZLİĞİ İÇİN KARPUZ

KARPUZ bağırsakları temizleyen, idrar yollarını rahatlatan ve kan şekerini dengeleyen mucize bir C vitamini kaynağı!

VİRÜSLERE KARŞI MUZ

vitamini içeren muz tüketmek cildinizi ve saçlarınızı korur. Ayrıca potasyum içerdiği için vücudunuzu virüslere karşı da koruyacaktır. Bağırsaklarda oluşan parazitleri temizlemek, ishal gibi durumları önlemek, ağız ve diş sağlığını korumak için düzenli olarak muz tüketebilirsiniz.

KALBİ KORUYAN FINDIK YAĞI

KALP sağlığını koruyan fındık yağı, E vitamini içerdiği için cildinizi kanserli hücrelerden de korur. Mide asitlerini dengeleme, bakteri ve virüsleri temizleme gücü fındık yağının en etkili özelliklerindendir.

KEMİKLER İÇİN SÜT

Bedeninizi güçlendirmek adına alabileceğiniz en iyi vitamin takviyesi 1 bardak süttür. Süt, A vitamini açısından en zengin besindir ve K vitamini de içermektedir. Kalsiyumun güçlü kaynağı olan süt, her yaş için hayati önem taşımaktadır.

KASLARA YUMURTA

A ve K vitaminini evde doğal yollarla almak için her sabah yumurta tüketmeye özen göstermelisiniz. Yumurta, kemiklerin ve kasların güçlenmesini destekler. Yumurtada bulunan faydalı mineraller, A ve K vitamini iskelet yapısının güçlenmesine de yardım eder.

SAĞLIKLI DİŞLERİN SIRRI PEYNİR

Kalsiyum kaynaklarından biri olan peynir, A vitaminini en çok içeren besin grubudur. Peynir tüketimine önem verdiğinizde, ağız ve diş sağlığını korursunuz. Çocukların ve yetişkinlerin düzenli olarak peynir tüketmesi, kemik hastalıklarının oluşma riskini ortadan kaldırır.

DEMİR DEPOSU ISPANAK

Ispanak birden fazla vitamini içeren faydalı bir besindir. Özellikle de kas ve kemik gelişimine destek olduğu için sık sık tüketilmesi önerilir. B ve C vitaminlerini karşılayan ıspanak, demir eksikliği hastalığını ve kansızlığa bağlı oluşacak hastalıkları önler.

BEYİN GELİŞTİREN CEVİZ VE BALIK

B1 vitaminine yüksek oranda sahip olan ceviz, beyin gelişimini destekleyen faydalı besinlerden biridir. Her sabah kahvaltıda 2 adet ceviz yiyerek vücut direncinizi yükseltebilirsiniz. Demir eksikliğini gidermek için balık tüketimine önem verilmelidir. Balık K ve B vitaminlerine sahip olan güçlü et gruplarındandır. Orta yağlı balıkların beyin gelişimi için etkili olduğunu unutmadan, haftada 2 defa balık tüketimini çocuklarınıza da aşılamanız önerilir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI LAHANA VE BROKOLİ

LAHANA, sağlık için etkili olan sebzelerden biridir ve B vitaminleri açısından çok zengindir. Karalahana, kırmızı lahana ve beyaz lahanada bolca antioksidan olduğu da unutulmaması gereken bir bilgidir. Lahanayı çiğ ve pişmiş tüketerek sindirim sisteminizi koruyabilirsiniz. En iyi c vitamini içeren besinlerden biri olan brokoli, antioksidan kaynağının da en güçlü olanıdır. Kanserli hücreleri vücuttan atan, kana karışmasına izin vermeyen brokoli her yaşta tüketilmesi önerilir.

TOKSİN ATICI MAYDANOZ

Vücudu temizleyen ve bakterileri kolayca atma görevi olan maydanoz, C vitamini içeren bitki grubundan bir üyedir. Maydanozu her öğünde bolca tüketerek vücudunuzdaki toksik maddeleri temizleyebilirsiniz.

ÖKSÜRÜK VE ENFEKSİYONA TURP

Turp, yüksek oranda C vitamini ve antioksidan madde içeren faydalı bir sebzedir. Öksürüğe ve enfeksiyona iyi gelen turp, doğal C vitamini kaynağı olarak size şifa olacak.