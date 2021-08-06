Canan Ergüder yeni imajından çok memnun

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalanan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'in son hali sevenlerini şaşırttı. Tedavi süreci ile ilgili her şeyin yolunda gittiğini söyleyen güzel oyuncu, yeni saç stiliyle hayranlarının karşısına çıktı. Alışmadığı renklerle tanıştığını söyleyen Ergüder, "Yeni halimi sevdim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Canan Ergüder, ayrılmak zorunda kaldığı diziye, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor" sözleriyle veda etmişti.