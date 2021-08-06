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Çeşme’den Muğla’ya 1 tır dolusu yardım

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, orman yangınları için başlattığı yardım kampanyasıyla kısa sürede bir TIR dolusu malzeme topladı. Çeşme’de yardım kolilerini araca yükleyen Yenenler, herkesin takdirini kazandı

Çeşme’den Muğla’ya 1 tır dolusu yardım

6.8.2021

Günlerdir süren orman yangınlarına, sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ve oyuncu Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı da duyarsız kalamadı. Yaz dönemini eşi ve çocuklarıyla Çeşme'de geçiren Berfu Yenenler, sosyal medya üzerinden yardım çağırısında bulununca, hem yakın dostları, hem ünlü arkadaşları hem de esnaf ve vatandaşlardan büyük destek geldi.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK
Mustafa Aksakallı'nın sahibi olduğu Alaçatı Boop'ta organize edilen yardım buluşmasına, Berfu Yenenler ile birlikte eşi Eser Yenenler, sanatçı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, oyuncu Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, oyuncu Engin Öztürk, genç popçu Zeynep Bastık ve eşi Tolga Akış da katıldı. Berfu Yenenler, kısa sürede toplanan bir TIR dolusu yardım ve sağlık malzemesinin, aynı günün akşamında Marmaris ve Bodrum'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Mustafa Aksakallı ise, "Bugünkü TIR yola çıktıktan sonra yeniden kamyon ayarlayıp gıda ve yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

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