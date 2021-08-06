Detoks sularının yan etkileri var

DEtoks sularının vücuttaki alkol, ilaçlar ve diğer toksinlerin atılması amacıyla son yıllarda popüler olduğunu vurgulayan Boztosun, "Aslında bunlar ilaç tedavisi olmaktan ziyade bilimsel dayanağı olmayan diyet önerileridir. Bu suların kullanımında mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybı, uzun süre kullanımda beslenme yetersizliği, kas gücünde azalma ve kilo kaybına yol açabileceği unutulmamalı" dedi.