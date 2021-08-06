Günsu ve Aral’ın en mutlu günü

İzmir'de halı yıkama fabrikası sahibi Ali ve Arzu Aydın'ının oğulları Aral Aydın, Erhan ve Gül Metin çiftinin tek kızı olan Günsu Metin ile dünya evine girdi. Pandemi döneminde görev yaptıkları Egepol Hastanesi'nde tanışan çift, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte aşklarını nikahla taçlandırdı. Buca'da gerçekleşen muhteşem törende, İzmir'in önde gelen isimleri de yer aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan Günsu Metin, herkesin beğenisini kazanan gelinliğiyle göz kamaştırdı. Çiçeği burnunda çiftin balayı için Antalya'yı tercih ettiği öğrenildi.