Mineral kaybının telafisi önemli

Aşırı terlemeye bağlı mineral kaybı yaşanabileceğine dikkat çeken Boztosun, "Bu yüzden bol sıvı almakta fayda var. Zira vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa, bu kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini arttırabilir. Sıvı alımı nedeniyle vücutta ödem görülebilir bu yüzden doktorları ile görüşerek sıvı miktarını ayarlamaları gerekir" uyarısında bulundu.