Sebze ağırlıklı beslenme miyom riskini azaltıyor

Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ulkar Heydarova, kadınlarda sıklıkla görülen miyomlar hakkında açıklamada bulundu. Miyomların rahim kası kaynaklı iyi huylu tümörler olduğunu söyleyen Heydarova, "Üreme çağındaki her 3 kadından birinde görülmekte olup, yaş arttıkça sıklığı da artmaktadır. Kırmızı etten zengin diyette risk artarken sebze ağırlıklı beslenmede ve düzenli egzersiz ile risk azalmaktadır" dedi.