Tarık Mengüç de virüsten kaçamadı

Şarkıcı Tarık Mengüç korona virüse yakalandığını açıkladı. Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç, kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın virüsten kaçamadığını dile getirdi. Orman yangınları ile ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Allahım bize rahat nefes almayı nasip etsin, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Sevenlerimi çok seviyorum" şeklinde konuştu.